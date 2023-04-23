"Зенит" дома переиграл "Динамо" благодаря Малкому и Мостовому

В Санкт-Петербурге накануне состоялся центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги между “Зенитом” и московским “Динамо”. Петербуржцам удалось взять реванш за поражение в Кубке России.

В субботу, 22 апреля, на стадионе “Газпром-Арена” в рамках 24-го тура РПЛ состоялся футбольный матч между местным “Зенитом” и московским “Динамо”. Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Дубль в составе петербуржцев оформил Малком, третий гол забил Мостовой. У гостей отличился Фомин.

Напомним, что в первом круге сине-бело-голубые одолели московскую команду со счетом 2:0. “Зенит” продолжает лидировать в турнирной таблице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Газпром Арене в Санкт-Петербурге состоялся футбольный матч между «Зенитом» и «Уралом». Хозяевам удалось одержать сухую победу благодаря голам Ивана Сергеева.