Золото на соревнованиях по пауэрлифтингу в Петербурге забрала спортсменка из Балтийска

В феврале на территории Санкт-Петербурга прошли соревнования по пауэрлифтингу. В мероприятии приняли участие спортсмены из различных регионов Северо-Западного федерального округа, но золото забрала представительница Балтийска.

Спортсменка Екатерина Колесникова победила своих соперников в весовой категории до 57-ми килограмм. Как сообщает "МК в Калининграде", в общей сложности девушка подняла 247, 5 килограммов и обошла спортсменок из большей весовой категории.

В этот раз состязание по пауэрлифтингу провели на территории Северной столицы. Победительница будет представлять Калининградскую область на чемпионате, который пройдет летом в столице Бурятии Улан-Удэ.