Фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем в чемпионате п фигурному катанию в Петербурге

Фигурист Глеб Лутфуллин одержал победу о чемпионате Петербурга по фигурному катанию. Вторым стал спортсмен Макар Игнатов.

Как передает AllNW, со ссылкой на пресс-службу фигурного катания Северной столицы, Глеб Лутфуллин по итогам короткой и произвольной программ смог набрать 290,2 балла.

Ставший в чемпионате вторым Макар Игнатов набрал 286,97 балла. Бронза досталась Дмитрию Алиеву, который заработал 282,50 балла.

Ранее мы также писали, что президент Федерации фигурного катания и первый в истории олимпийский чемпион Александр Горшков скончался на 76 году жизни. Заслуженный тренер России Тамара Москвина отметила, что он вснес огромный вклад в фигурное катание. Она рассказала, что Горшков вместе с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень.