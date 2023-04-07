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СКА уступил ЦСКА в третьем матче финала Западной конференции

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© Фото: Baltphoto

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В Москве третий матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился разгромным поражением СКА. Следующее игра в случае поражения станет последней для команды в этом розыгрыше плей-офф.

В четверг, 6 апреля, в Москве сразились хоккейные команды ЦСКА и СКА. В третьем матче серии петербуржцы уступили москвичам со счетом 4:0. В игре смогли отличиться Константин Окулов (24), Владислав Каменев (40), Максим Соркин (55) и Фредрик Классон (60).

Отметим, что после этого матча счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в субботу, 8 апреля, на московском стадионе. Дополнительные игры при необходимости пройдут 10, 12 и 14 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 11 августа из-за несчастного случая погиб юный хоккеист. Там провели проверку правоохранительные органы, из-за чего пришлось отменить все мероприятия.

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