"Зенит" на домашнем поле переиграл "Урал" со счетом 2:0

На Газпром Арене в Санкт-Петербурге состоялся футбольный матч между «Зенитом» и «Уралом». Хозяевам удалось одержать сухую победу благодаря голам Ивана Сергеева.

Футбольный матч между "Зенитом" и "Уралом" прошел в субботу, 1 апреля, на Газпром Арене в Культурной столице. Первый тайм не порадовал зрителей голами. Однако во втором отличились несколько раз. На 75-й минуте форвард петербуржцев Иван Сергеев забил первый гол матча, а спустя 11 минут оформил дубль.

Гостям не удалось ответить своими забитыми мячами. "Сине-бело-голубые" смогли реабилитироваться после поражения от ЦСКА. Они сохраняют лидерство в турнирной таблице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что футболисты петербургского футбольного клуба "Зенит" обыграли подмосковные "Химки" со счетом 3:2. Вырвать победу спортсменам удалось в добавленное время.