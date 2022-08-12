Отменены все мероприятия в петербургском хоккейном клубе, в котором подросток умер от шайбы

В спорткомплексе Петербурга, где во время тренировки погиб 14-летний хоккеист, отменили на сегодня все игры. Сейчас там проводят следственные проверки.

Как сообщает тв360, в спортивном комплексе, где 11 августа из-за несчастного случая погиб юный хоккеист, в данный момент проводятся проверки. Игры отменили по всем возрастам. Мероприятия не будут проводится до понедельника. Об этом рассказали сотрудники комплекса.

Предположительно, идет проверка документации, оборудования, проведения инструктажей и техники безопасности. Точные подробности не известны.

Вечером 11 августа, в хоккейном комплексе в Петроградском районе Петербурга, во время тренировки защитник ударил клюшкой по шайбе, которая попала 14-летнему подростку в грудь. Пострадавшему была оказана первая помощь, однако в больницу его увезли в состоянии клинической смерти. И хоть сердце удалось запустить, подросток умер.