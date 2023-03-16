Горнолыжные курорты, до которых удобно добраться на машине из Питера

Отличный план на новогодние каникулы или зимний отпуск — выбраться из города на горнолыжный курорт. Вот только вопрос, как быть со снаряжением. Вечная дилемма для любителей горных лыж и сноуборда — брать или не брать на отдых спортинвентарь и экипировку. Конечно, можно всё арендовать на месте, но это влечёт дополнительные расходы, к тому же приходится тратить драгоценное время в очередях. Да и качество прокатных лыж и досок часто оставляет желать лучшего, кататься с собственным снаряжением намного приятнее. Но везти крупногабаритный багаж в общественном транспорте — сомнительное удовольствие. Возможный выход — поехать на горнолыжный курорт на автомобиле. Тем более, что есть несколько очень достойных курортов, добираться до которых из Санкт-Петербурга несложно и относительно недалеко.

Кировск, Мурманская область

Расстояние от Санкт-Петербурга по автодорогам: 1220 км

Общая протяженность трасс: 45 км

Перепад высот: 650 м (Большой Вудъявр) / 520 м (Кукисвумчорр)

Уровень трасс: зелёные, синие, красные, чёрные

Сезон: начало декабря — середина мая

Кировск — одно из главных мест притяжения для горнолыжников со всей России и уж точно лучший курорт северо-запада. Вернее, курортов здесь даже два, на разных горах Хибинского массива в непосредственной близости от города: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр. Первый, в соответствии со своим названием, действительно побольше. Здесь готовят 28 трасс общей протяжённостью 35 км [1]. Второй скромнее, но тоже заслуживает внимания: 6 трасс на 10 км [2]. Преобладают синие маршруты для среднего уровня подготовки. Есть возможности для фрирайда.

Инфраструктура на уровне: работают комфортные подъёмники и пункты проката, предлагают свои услуги инструкторы, хватает заведений общепита на любой кошелёк. Для размещения есть несколько вполне приличных гостиниц и хостелов — как возле склонов, так и в центре города. Но многие туристы предпочитают арендовать квартиру. Предложений достаточно: для местных жителей это важный источник дохода. Ещё одно достоинство Кировска — сочетание очень длинного сезона и относительно мягкого климата. Холода в этих широтах стоят долго, но экстремальные морозы случаются редко, так что поездку можно планировать на любое время.

Коробицыно, Ленобласть

Расстояние от Санкт-Петербурга по автодорогам: 100 км

Общая протяженность трасс: 12 км

Перепад высот: 130 м («Золотая долина») / 120 м («Красное озеро»)

Уровень трасс: зелёные, синие, красные, чёрные

Сезон: конец декабря — конец марта

От самого дальнего маршрута в нашей подборке — к самому ближнему. Всего за полтора часа из Петербурга можно доехать до Коробицыно, где тоже расположились сразу два курорта — «Золотая долина» и «Красное озеро». Оба находятся на ледниковых холмах Лемболовской возвышенности. Золотая долина занимает гору Залесная. Здесь 12 трасс суммарной протяжённостью около 7 км: одна зелёная, четыре синих, по три красных и чёрных, одна детская. На территории есть прокат, служба инструкторов, ски-сервис, фудкорт. Если вы приедете вместе с юными горнолыжниками, им будут рады в детском клубе «Золотая доли». Остановиться можно в коттеджах, гостиницах, шале и очаровательных тролль-домиках [3].

Курорт «Красное озеро» находится на горе Крутая. В настоящий момент открыто восемь трасс: зелёная, три синие, две красные и две детские. Уровень инфраструктуры приблизительно такой же, как и у соседей: есть всё для комфортного и увлекательного горнолыжного отдыха. Проживание организовано в коттеджах различной вместительности с сауной и без [4].

Ялгора, Карелия

Расстояние от Санкт-Петербурга по автодорогам: 440 км

Общая протяженность трасс: 2 км

Перепад высот: 100 м

Уровень трасс: зелёная, красная, чёрная

Сезон: середина ноября — середина апреля

В соседней Карелии тоже есть курорт неплохого уровня, ради которого стоит потратить 5–6 часов на дорогу. Большим разнообразием трасс он не балует: в наличии по одной зелёной, красной и чёрной, плюс учебный склон для совсем начинающих. Однако это с лихвой компенсируется потрясающими живописными видами: Ялгора расположена в заповедной зоне на берегу Онежского озера. Есть прокат и инструкторы. Перекусить можно в ресторане и двух уютных кафе (одно прямо на вершине), а разместиться — в коттедже или хостеле. В качестве апре-ски предлагают пешую экскурсию по фольклорной тропе. Словом, это идеальный вариант путешествия на уикенд, чтобы вдоволь покататься и заодно полюбоваться суровой красотой карельской природы [5].

Сорочаны, Московская область

Расстояние от Санкт-Петербурга по автодорогам: 700 км

Общая протяженность трасс: 6 км

Перепад высот: 90 м

Уровень трасс: зелёная, синие, красные, чёрные

Сезон: середина декабря — конец марта

Подмосковный курорт радует солидной подборкой трасс с акцентом на опытных спортсменов: одна зелёная, четыре синие, по три красных и чёрных. При этом два чёрных склона новые, оборудованные совсем недавно. Правда, следует учитывать, что чёрными они считаются по меркам курорта и могут отличаться от аналогичного уровня других горнолыжных трасс. Так что продвинутым горнолыжникам и сноубордистам Сорочаны покажутся скучноватыми. А вот остальным на курорте должно понравиться. Здесь есть весь стандартный набор инфраструктуры, от ски-сервиса до инструкторов, кафе и ресторан русской кухни. Размещение — в гостиничном комплексе, состоящем из одно- и двухкомнатных домиков [6].

Выбирайте курорт, который больше всего вам подходит. Не забудьте оформить каско, чтобы отпуск точно не испортили дорожные происшествия, и отправляйтесь покорять заснеженные склоны!

Список источников:

Сайт горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» — URL: https://bigwood.ru/why_bigwood/ (дата обращения: 30.11.2022) Сайт горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» — URL: https://25chorr.ru/?p=aboutcomplex (дата обращения: 30.11.2022) Сайт горнолыжного центра «Золотая долина» — URL: https://zoldol.ru/about#map (дата обращения: 30.11.2022) Сайт горнолыжного курорта «Красное озеро» — URL: ttp://krasnoeozero.ru/intermap/ (дата обращения: 30.11.2022) Сайт горнолыжного курорта «Ялгора» — URL: https://yalgora.ru/about/scheme/ (дата обращения: 30.11.2022) Сайт спортивного курорта «Сорочаны» — URL: https://sorochany.ru/skhema-trass/ (дата обращения: 30.11.2022)

Реклама "АО Совкомбанк Страхование", № Лицензии

Сайт: https://sovcomins.ru/

Токен: LjN8JuxRF