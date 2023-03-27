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В Петербурге сборная Россия одержала победу в матче против Ирака

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© Фото: pxhere

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В Петербурге прошел футбольный матч между сборной России и командой из Ирака. Игра окончилась победой сборной России.

Как передает ТАСС, матч прошел в минувшее воскресенье, 26 марта. Встреча прошла в “Газпом-Арене” и собрала более 23 тысяч зрителей. Два гола забили Антом Миранчук, на 50-й минуте игры, и Сергей Пиняев, на 58-й.

На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник российской команды Далер Кузяев. Также отмечается, что для защитника Даниила Денисова это стал первый матч в составе сборной России.

Сборная Россия провела первый домашний матч с 2021 года. Тогда команда играла против команды из Кипра и одержала победу со счетом 6:0.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин попросил правительство Петербурга выделить Обуховскому заводу участок для возведения ледового дворца.

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