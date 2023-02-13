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Президент РФ попросил власти Петербурга передать Обуховскому заводу землю для строительства Ледового дворца

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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К властям Петербурга обратился президент Российской Федерации Владимир Путин с просьбой выделить Обуховскому заводу участок для возведения ледового дворца.

Соответствующее распоряжение президента появилось в понедельник, 13 февраля, на сайте Кремля. Уточняется, что доклад по этой теме глава государства будет ждать до 1 мая текущего года.

Так, Смольный должен будет выделить территорию Обуховскому заводу для возведения на ней Ледового дворца спорта. Кроме того Петербургу поручили рассмотреть вопрос софинансирования строительства объекта. 

Реализовать проект было решено по итогам поездки Путина в Петербург и встречи с сотрудниками завода, которая состоялась в январе 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что метростроители Петербурга получат от Обуховского завода новую технику на 2,3 миллиарда рублей. 

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