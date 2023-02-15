Футболиста Кокорина заметили в миграционном центре Кипра

Российский футболист Александр Кокорин был замечен в миграционном центре на Кипре. На кадрах видно, что спортсмен сидит в очереди к окну для подачи документов.

Как сообщает тв360, в Сети появилось видео из миграционного отдела на Кипре, на кадрах которого можно заметить футболиста Александра Кокорина, сидящего в очереди к окошку. В миграционном отделе можно оформить вид на жительство, а также открыть свой личный счет.

Напомним, что Кокорин с августа 2022 года выступает за кипрский футбольный клуб “Арис”, куда он перешел на правах аренды из итальянской “Фиорентины”. Соглашение с кипрским клубом у 31-летнего россиянина истекает в мае текущего года.

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провел 18 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Напомним также, что ранее Александр Кокорин провел почти год в заключении вместе с другим футболистом, Павлом Мамаевым. За решеткой спортсмены оказались после драк в центре Москвы осенью 2018 года. Игроки вышли на свободу по УДО в 2019 году.