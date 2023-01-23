Петербургский учитель физкультуры установил мировой рекорд в двойном прыжке на скакалке

Учитель физкультуры одной из петербургских школ установил новый мировой рекорд, выполнив более 11 тысяч прыжков на скакалке.

Известно, что мужчина побил рекорд в двойном прыжке. Нового рекордсмена зовут Алексей Коломин, он преподает физическую культуру в одной из школ Фрунзенского района. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

Отмечается, что за один поход гимнаст смог выполнить 11 111 прыжков, обогнав прошлый установленный рекорд в 10 709 прыжков (он принадлежит американскому спортсмену).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Антон Соловьев рассказал в социальных сетях, что Коломин самостоятельно обратился к нему с просьбой сцены для побития рекорда.

В настоящее время спортсмен ждет официального подтверждение результатов.