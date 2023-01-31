Стали известны подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Отец фигуриста Романа Костомарова рассказал, в каком состоянии сейчас находится его сын. Спорстмена госпитализировали 10 января в тяжелом состоянии.

По словам Сергея Костомарова, фигурист пришел в себя, но увидеться с ним пока не довелось. О выписке речи все еще не идет. В беседе с телеканалом "360" мужчина поделился, что семья спортсмена продолжает надеяться на лучшее.

Нормализацию состояние Костомарова подтверждает его супруга. Так, его уже периодически отключают от ИВЛ. Иногда спортсмену становится плохо, но после это проходит, показатели улучшаются.

Положительную динамику в состоянии спортсмена отслеживают и его лечащие врачи, так как есть благоприятные перемены и в анализах.