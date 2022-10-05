ЭФКО Challenge финал сезона 2022

В предстоящие выходные на платформе S10.run пройдёт бесплатный онлайн-забег с крутыми призами от компании ЭФКО – крупнейшего производителя растительной еды в России.

8 или 9 октября пробеги 10 км вместе с сотнями людей по всему миру и почувствуй, как настроение улучшается.

Беги в любом удобном месте и в комфортном темпе.

Победителя забега, а также бегунов, занявших 10,30 и 50 места с конца протокола ждут классные беговые кроссовки. Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях.

Регистрация, полные правила участия, помощь в настройке гаджетов и всё остальное по ссылке – https://s10.run/efko10km