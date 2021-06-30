Зачем тысячи бегунов участвуют в онлайн-забегах на платформе S10.run

Онлайн-забеги каждую неделю – разные. Можно посоревноваться не только, кто быстрее пробежит 5 км, но и поучаствовать в настоящей онлайн-эстафете или пробежать дистанцию с максимально ровным пульсом.

Участники S10 Challenges – тоже разные. Есть профессиональные бегуны; есть любители; а есть и те, кто начал бегать пару месяцев назад. Челленджи бегают люди разных профессий, разного возраста и из разных городов и стран.

У онлайн-забегов на S10.run есть чёткие правила. За их соблюдением следит Математический трибунал. За скрин пробежки из Strava медали никому не дают. Всё по-честному.

Победителем весеннего сезона S10 Challenges стал Андрей Локтев. Ему 61 год. «Санкт-Петербург.ру» решил спросить бегуна, зачем участвовать в онлайн-стартах и чем они так привлекают атлетов:

– Андрей, скажите, вы давно увлеклись бегом?

– Вся моя жизнь так или иначе связана со спортом. Какое-то время серьёзно занимался плаванием. Потом увлёкся горнолыжкой. После 45 лет стал летом в хорошую погоду выходить на пробежку то в парк, то на стадион. А вот в 2014 году осенью я решил начать регулярно бегать для тонуса. Регулярно – это практически каждый день. В любую погоду. Сначала осилил 10 км, потом – 15 км, а в мае 2015 года пробежал свой первый официальный полумарафон (21 км).

Но хочу сразу сказать – я бегаю, но не тренируюсь. То есть бегаю в удовольствие. Не слежу за пульсом. Не использую никаких методик.

У меня и пульсометра-то не было до недавнего времени. Купил специально для онлайн-забегов. Сервис Strava я тоже подключил только для того, чтобы участвовать в онлайн-забегах.

– При этом вы обогнали тех, кто тренируется и хочет занять призовые места.

– Никакого секрета успеха нет. Я просто участвовал практически в каждом челлендже. Мне не трудно. В этом сезоне я буквально 2-3 дистанции бежал в полную силу, а остальное по настроению.

– Как вы узнали про онлайн-забеги на платформе S10.run?

– Меня позвал участвовать в онлайн-забегах мой приятель, профессиональный бегун Саша Павленин. Это случилось прошлым летом. То есть я бегаю челленджи практически год.

На самом деле S10 Challenges мне очень помогли пережить катастрофу с пандемией. Понимаете, у меня ведь внуки за границей живут. А я не могу туда поехать. Мне нужно было себя чем-то занять. А бег и соревнования по бегу мне интересны. Они меня отвлекают. Но их не было – все официальные старты отменили (и отменяют до сих пор).

А онлайн-забеги – всё же соревнование и как-то веселье. Вначале я не гнался за рейтингом, мне было интересно соревноваться в конкретных забегах. Бежать быстро и занимать высокие места в протоколах.

Причём в прошлых сезонах я всё время конкурировал с чемпионом Латвии Дмитрием Серёгиным. Мне было интересно, ведь Серёгин – профессионал, а я дедушка, который недавно начал бегать. Благодаря тому, что в S10 Challenges учитывается возрастной коэффициент, мы могли соревноваться. Я гордился, когда побеждал его и занимал первое место в онлайн-забеге.

Устраивать челленджи с учётом этих коэффициентов было хорошей идеей. У платформы S10.run ловко получилось.

– А почему вы выбрали именно бег? Чем он лучше других видов спорта?

– Начал бегать и понял, что чувствую себя намного лучше. Плюс бег абсолютно демократичен и не требует каких-то затрат. Если сравнить с горными лыжами, то по затратам это совершенно разные занятия. Я не только про снаряжение, а сама поездка: гостиницы, ски-пасс и так далее.

А бег что? Кроссовки надел и побежал. И никуда ехать не надо. Вышел из дома и побежал. При этом бег даёт такой заряд, такой тонус. Организм в таком бодром состоянии и ощущении юности. Такое не даёт ни один вид спорта, мне кажется.

Главное – я хочу всё-таки ещё немного улучшить результаты, выбежать марафон из трёх часов. А когда я перейду в следующую возрастную категорию 65+, то , может, и на рекорды России попробую замахнуться.

– Вы когда ездите в отпуск или к детям тоже бегаете?

– Да, конечно. Только тогда я ещё не знал, что такое S10.run и бегал просто для себя. Как-то ездил к детям, они в тот момент жили в Бремене, зарегистрировался на местный марафон. Пробежал на нём 10 км, занял первое место в возрастной группе. Может быть, когда откроют границы, буду ещё бегать в Европе.

Сейчас есть у Abbott такая программа – чемпионат мира по марафону среди ветеранов. Они собирались провести его в 2020 году, но не получилось. Сейчас планируют на 2022 год. Я собираюсь зарегистрироваться и попробовать пройти отбор.

Летний сезон S10 Challenges стартует 3 июля. Чтобы стать участником челленджа, нужно зарегистрироваться на платформе S10.run.

Начать бегать онлайн-забеги можно в любой момент – даже если половина сезона уже прошла, у вас всё равно будут равные шансы занять призовые места. Если возникнут вопросы по участию в онлайн-забегах, можно задавать их в отдельный чат в Telegram.