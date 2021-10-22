«Бег – это способ познать себя и мир»: студенты со всей России приняли участие в Кубке ВУЗов Эфко

Опытные бегуны нередко вздыхают: «Ах если бы я начал тренироваться раньше! Вот если бы я начал бегать 20 лет назад!» И в этом есть доля правды. Многие приходят в бег уже в зрелом возрасте. По разным причинам – стать более активным; найти время для того, чтобы спокойно подумать; разобраться с кашей в голове.

Но все проблемы, которые решаются бегом, актуальны не только для тех, кому за тридцать. Студенты тоже хотят быть активными, тоже хотят иногда побыть наедине с собой и тоже хотят, чтобы в голове не было каши.

Но до них не всегда долетает идея, что бег помогает. Поэтому компания «ЭФКО», платформа S10.run и Томский марафон объединились для проведения Кубка ВУЗов Эфко. Чтобы привлечь студентов в бег и чтобы поддержать тех, кто уже занимается бегом.

Кубок прошёл в два этапа. Вначале отборочный: на онлайн-забег в 5 км пригласили студентов очного, заочного или вечернего отделений любого из вузов России. А потом финал: пять победителей пробежали ещё по 10 км.

Первое место занял Владислав Лапин из Томского государственного университета (приз 50 тысяч рублей). Второе – Семён Словогородский из Московского государственного университета (приз 30 тысяч рублей). Третье – Екатерина Мотуз из Санкт-Петербургского государственного технологического института (приз 20 тысяч рублей).

Рассказывает Владислав Лапин:

«Начал заниматься бегом ещё в школе – в 10 классе. До университета бегал практически каждый день, с тренером. В университете бегаю сам по себе, удаëтся обычно 1-3 раза в неделю. Но пока учёба была дистанционной, опять бегал с тренером дома.

Иногда выхожу на пробежку с утра, иногда вечером – по-разному. Пока что максимум бегал 30 км. Бег мне нравится именно тем, что помогает отвлекаться от учёбы.

Узнал про Кубок ВУЗов Эфко из рекламы в Instagram. И это был мой первый в жизни забег в формате онлайн. Мне кажется, онлайн-старты больше интересны тем, кто уже бегает. Вряд ли это привлечëт новых людей. Но зато соревнования онлайн мотивируют чаще выходить на пробежку – чтобы хоть немного подготовиться и пробежать быстрее.

С удовольствием бы поучаствовал в других онлайн-забегах. Вернее даже так – я уже успел побегать онлайн после старта Эфко!»

Рассказывает Семён Словогородский:

«Учусь на геологическом факультете. В этом году поступил в магистратуру. Активно увлекаюсь бегом где-то с 2017 года. Правда, 2018 год у меня выпал из-за травмы, но после я стал регулярно выходить на пробежки. Бег стал неотъемлемой частью жизни.

Последний год я стараюсь бегать каждый день или через день. По возможности держусь плана 160+ км в месяц. Выхожу на пробежку либо рано с утра, либо поздно вечером после всех дел.

Бег помогает расслабиться и ни в коем случае не мешает учёбе. Это как альтернатива для смены умственной нагрузки на физическую. Даже материал лучше усваивается. У меня вообще очень спортивный факультет – ребята профессионально занимаются и бегом, и лыжами.

Мне нравится бег как вид активности тем, что ты можешь отвлечься от проблем, либо наоборот проанализировать что-то. Для меня бег – это способ познать себя и мир. Мечтаю пробежать официальный марафон, но пока у меня это не получилось. На тренировках уже пробегал и 40 км, и даже почти 50 км.

Про онлайн-забег для студентов я узнал достаточно давно. Потому что уже год зарегистрирован на платформе S10.run, активно слежу за челленджами и принимаю участие. Онлайн-старты мотивируют не только выходить на пробежку, но и бежать быстрее. Даже забег для студентов на 10 км я перебегал и в итоге улучшил результат на минуту с небольшим.

Мне понравилось участвовать в забеге «ЭФКО». В следующий раз тоже с радостью присоединюсь!»

Рассказывает Екатерина Мотуз:

«Увлекаюсь бегом уже третий год, бегаю по утрам три раза в неделю со спортивным клубом «Гатчинские пробежки». Бег учёбе не мешает, а скорее помогает. Пробежка – это хороший способ отвлечься и отдохнуть, а утренние пробежки помогают настроиться на учебный день.

Когда ты бежишь, то забываешь о своих проблемах и наслаждаешься миром вокруг. Или наоборот – погружаешься в свои мысли и пытаешься найти решение своей проблемы. А ещё бег объединяет. Если ты бегаешь не один, то пробежка – это лишний повод встретиться, поговорить и поделиться друг с другом эмоциями.

Больше всего не люблю бегать короткие дистанции 1,5 – 3 км. Проще и приятнее берутся более длинные дистанции. Максимум пробегала полумарафон 21.1 км, но не хочу на этом останавливаться, и впереди ждёт марафон 42,2 км.

Про Кубок ВУЗов Эфко узнала из рекламы в Instagram. В забеге именно онлайн принимала участие первый раз. Поняла, что участвовать в забегах офлайн мне интереснее и комфортнее. Да, онлайн-забег мотивирует пробежать быстрее, чем на обычной тренировке. Но мой результат на старте офлайн будет лучше, чем если я побегу одна онлайн.

Мне кажется, важно привлекать внимание и заинтересовывать студентов. И это касается не только спорта. Такие мероприятия как Кубок ВУЗов Эфко хорошо подходят для этого. Тем более что онлайн-забег можно пробежать в любое свободное время в течение одного или нескольких дней.

Несмотря на то, что онлайн-забеги мне не особо понравилось бегать, я бы попробовала ещё раз! Первое впечатление бывает обманчиво (смеётся)!»

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Все фото в тексте: из личного архива людей