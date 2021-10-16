Послушал аудиокнигу и утром выиграл марафон

Свой первый марафон Юрий пробежал шесть лет назад, после чего ему удалось финишировать во всех главных мировых забегах на эту дистанцию. Новых целей не было, пока Лондонский марафон не получил статус Чемпионата мира. Забег должен был состояться весной 2020 года, но мир погрузился в пандемию.

Судьба белого воротничка

Вернемся на шесть лет назад. На свое 50-летие Юрий получает от жены подарок – билет на участие в марафоне в Израиле. К тому моменту он уже несколько лет живет в Курортном районе Петербурга – бегает по улицам Сестрорецка. Бег уничтожил его прежнюю жизнь. Более 20 лет он был офисным работником, отчитывался перед боссами больших госкорпораций, участвовал в крупных городских проектах, менял протертые на совещаниях брюки. Костюм с галстуком ему очевидно давили. Отчасти по этой причине в выходные он приезжал на аэродром и прыгал с парашютом. Но это занятие не могло удовлетворить его в полной мере. Так появился бег. Обычный, без каких-то сверхзадач. Но помогающий разгрузиться, поймать новые мысли, создавать новые проекты. Обновиться. Костюмы и галстуки остались в прошлом, там же, где и пустое кресло белого воротничка, которое он занимал. Начались свои проекты в области коммуникаций. А затем пришел первый марафон.

Забег в Израиле во многом изменил Юрия. Он понял, что хочет большего. И это был Мейджор. Шесть главных марафонских забегов мира, объединенных серией Abbott World Marathon Majors – Лондон, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Токио и Берлин. Они ему покорились за следующие четыре года. Юрий получил статус Six Star Finisher – во всех забегах он пересекал финишную черту. В России таких спортсменов около 10.

В это же время стартует большой проект Юрия – онлайн-платформа S10.run, объединяющая любителей бега и тренеров. Сейчас сообщество состоит из 17 тысяч участников. S10.run – главный инструмент глобальной идеи Юрия – он хочет, чтобы в России бегало как можно больше людей. На модную нынче тему вакцины от того самого вируса Юрий отвечает: «вакцина – это бег». Поэтому 400 км в неделю или 5000 км бега в год для него – это обычный образ жизни. 5000 км! Средний пробег автомобилей, как правило, 15 000 км в год. А здесь человек пробегает всего лишь в три раза меньше!

Передвижение Лондона

Юрий должен был участвовать в Лондонском марафоне весной 2020 года. Перед каждым таким забегом он исчезает из поля зрения родных, друзей и партнеров как минимум на 3 недели. В тот момент он казался в Португалии. «Три недели – это время для накопления умственной энергии и силы воли, которые буду заставлять тебя бежать после 30-го км, когда уже все физиологические системы отказываются работать, - говорит Юрий. – Этот «бензобак» можно сформировать только, если спрятаться от всех, выключить телефон, не заглядывать в соцсети. То есть полностью заняться своей головой и приготовиться к тому, что надо будет много терпеть. По моим ощущениям, такое накопление энергии многое дает конечному результату марафона. Именно здесь формируется будущий отрыв от конкурентов, иногда измеряемый секундами».

Забег в столице Великобритании перенесли на осень, затем на весну 2021 года и в конечном итоге на нынешний октябрь. С момента первого переноса Юрий не переставал бегать. Он привык, что два раза в год участвует в марафонских забегах. Во второй половине прошлого года из доступных были только соревнования в Риге. Затем уже прошедшей весной Юрий поставил себе цель стать чемпионом России в забеге на 10 км. Что с успехом и сделал в своей возрастной группе. Но главный забег этих двух лет по-прежнему находился под вопросом.

- Как вообще на это можно реагировать, когда каждые полгода приходят новости о переносе вашего главного старта последних лет? - спрашиваем мы Юрия.

- Переносы повысили стоимость игры. Когда ты готовишься к марафону полгода, то можешь допустить, что проиграешь его. Когда готовишься год, то уже не очень хочется проигрывать. Когда полтора года, то тебе было бы очень обидно его проиграть. А два года – цена игры слишком большая, ведь это два года жизни. Перенос старта сделал этот забег слишком важным для меня, важнее, чем я мог себе даже позволить. В какой-то момент с организационной точки зрения у меня образовался «кредит» - запустил немного бизнес, обделил вниманием свою семью. Раньше была цель пробежать все шесть Мейджоров. Когда я это сделал, то появился вакуум, целей больше не было. И в тот момент как раз возник проект Чемпионата мира. Я уже не мог его бросить, приходилось ждать. Все остальные забеги, в которых я участвовал в это время, были лишь подготовкой к главному старту.

- Значит, глобальная цель этой затеи – победа?

- До какого-то времени глобальной цели в этом забеге у меня не было. Если бы он состоялся в апреле прошлого года, то я бы довольствовался тем, что просто был его участником. После первых двух переносов захотелось уже попасть хотя бы в призы, а третий перенос заставил пересмотреть приоритеты – появилось желание победить.

- Как настраиваться на забег, когда, кроме победы, ничего другого не нужно? Можно ведь перегореть?

- В марафоне заложена высокая вероятность событий, которые спортсмен не может предсказать. Ты никогда не знаешь, как поведет себя твой организм на 30-м км. Ты можешь лишний раз перенервничать, что-то не то съесть, из-за чего твой желудок перестанет после этой отметки переваривать углеводы, у тебя может быть совершенно незначительная травма, которая не даст бежать в какой-то момент, или ты не сможешь получить значительное количество солей натрия и магния. В общем, ты можешь прекрасно бежать до 30-го км, а затем провалиться.

Поэтому, конечно, нервы есть у любого спортсмена перед таким забегом. От этого начинают ухудшаться результаты на тренировках, уменьшаться нервная энергия. И как результат – штопором летишь вниз. Тут нужна специфическая нервная система, позволяющая собраться и заставить организм работать, находить нервную энергию для того, чтобы передвигать ноги. Частично поэтому я избегаю контактов, так как чем ближе марафон, тем я могу становиться все более противным человеком. Все вокруг начинает раздражать, ты ходишь с кислым выражением лица, да и вообще похож на мудака. В этой ситуации лучше спрятаться от людей, чтобы они не видели тебя в таком состоянии.

- Часто после побед говорят о поддержке родных, близких, друзей. В вашем случае это работало?

- Да, жена приехала накануне забега и поддерживала меня на дистанции. Мы с ней выстроили логистику, чтобы она с помощью общественного транспорта успела появиться на определенных отметках дистанции и уже непосредственно встретить меня на финише. Поскольку ты во время бега сжигаешь нервные эмоции, каждый выкрик «Юра, беги!» подкидывает тебе дополнительной энергии и дает возможность пробежать километр на пару секунд быстрее. И это очень важно. Например, в другой возрастной группе разрыв между первым и вторым местом составил одну секунду!

Для семьи мое участие в марафоне – это практически отдельная работа. Надо каждый раз выстраивать общение так, чтобы не потревожить, не подкинуть искру во взрывоопасную энергию, которая есть у бегуна.

Аудиокнига, победа

В 2006 году итальянский футболист Андреа Пирло так рассказал о победе на Чемпионате мира по футболу: «9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл Чемпионат мира».

Юрий признается, что никогда не спит накануне марафонских забегов. Лондон не стал исключением. Ближе к 12 часам ночи он лег на диван, включил аудиокнигу и закинул ноги вверх. Утром он поехал в стартовый городок и выиграл забег.

«В этот раз я слушал книгу Фила Найта «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем». Точнее дослушивал, так как аудиокниги – это тоже часть трехнедельной подготовки».

Так что же происходит в эти три недели? Юрий удаляет с телефона все социальные сети и ставит игру, похожую на тетрис. Много гуляет, в перерывах рубится в эту самую игру и слушает аудиокниги. Еще смотрит фильмы и сериалы. В этот раз был Gotham, в котором 100 серий. И несколько серьезных фильмов от Netflix.

«Одни говорят, что перед марафоном надо много ходить, но мало бегать. Другие – мало ходить и мало бегать. Но я для себя выбрал тактику «много ходить и мало бегать». В этом случае ноги не пустые, я их поддерживаю, при этом не даю им ударной нагрузки. Во время забега мышцы могут отказываться работать не только потому, что в них нет сил, но, в том числе, из-за механических повреждений – они разрушаются от ударной работы по асфальту. Когда ты ходишь, то бережешь мышцы от этой работы и заставляешь их снабжаться кислородом, даешь им возможность восстановиться и залечить повреждения, полученные во время тренировок. Мышцы в итоге неразрушенные и находятся в тонусе».

Каждый день Юрий проходил около 20 км – в 5 км от его квартиры был ресторан, где готовили вкусную пасту. Его он и посещал два раза в день – на обед и ужин.

- Вы с самого начала забега лидировали в своей возрастной категории. Это давило? Или вообще не думали об этом?

- Да, лидерство в марафоне сильно давит. Здесь важно иметь опыт борьбы лицом к лицу, которого у меня мало, так как я не часто выхожу на такие старты. Надо постоянно оглядываться, а это тяжело делать на бегу. Каждый раз ты теряешь время, когда смотришь назад. А ближе к финишу в такие моменты можно перекосить корпус, что приведет к судороге ног. Мой соперник постоянно висел у меня на спине: я не знал, как он себя чувствовал, какая у него тактика, а он видел меня и понимал, как я бегу и тяжело ли мне. Есть люди, которые хотят выиграть, а есть те, кто боятся проиграть. И когда ты бежишь, то тебя все время переключает из одного состояния в другое – хочу выиграть, а затем – «терпеть и не дать себя обогнать, чтобы не проиграть». В итоге мой преследователь пропал на 30-м км. Но и тут мне было сложно – а вдруг я оглянулся и его не увидел, в голове уже была помойка и не так просто оказалось сообразить, что он «сдулся».

- Вы постоянно говорите, что человек во время бега способен на творческую мысль. В случае такого ответственного марафона это работает?

- Во время марафона точно нет, у тебя все силы направлены на то, чтобы заставлять ноги передвигаться. Например, после 30-го км ты бежишь уже не «на автомате», необходимо каждой ноге на каждом шаге отдавать команду. Силой мысли. Ноги уже сами не бегут. И в этот момент ничего в голову не приходит. Только самоконтроль, чтобы не провалиться по темпу – надо поддерживать частоту и длину шага, на что уходит много сил и энергии. Но это гонка. А если ты бегаешь на тренировке, то, конечно, думаешь и креативишь. Например, за три недели до старта я сбрасывал нагрузку, бегал не так много, и это было удачным временем для плодотворной работы мозга – особенно на фоне новых мест и людей вокруг.

- Победа была целью, а в чем ее смысл?

- Я думаю, что эта победа даст мотивацию другим бегунам принимать участие в соревнованиях и побеждать, и в целом больше людей привлечет в бег. Глобальная цель – вся страна должна бегать. Например, за первые три дня после победы на сервисе S10.run зарегистрировалось более 1000 новых участников, то есть наше сообщество выросло сразу на 6%.

Мне в качестве мотивации к участию очень сильно помогла победа Ильи Слепова в триатлоне, который первым из российских спортсменов выиграл эти соревнования в своей возрастной группе. Тогда я и задумался: если он может, то и я могу. В общем, любители, которые участвуют в соревнованиях, после моей победы будут более мотивированными на новые забеги и победы, а те, кто не участвует в таких марафонах, поймут, что бег – это свой мир, тут интересно, надо подниматься с дивана и надевать кроссовки.

- Какие у вас были мысли сразу после финиша и что планируете дальше?

- Я всю энергию сжег на дистанции – ведь мы бежим не ногами, а головой. После финиша находился в полном вакууме, все мое топливо закончилось, а чтобы появились мысли, нужна энергия. Ее не было. Нет никакой возможности радоваться или проявлять эмоции. К тому же попадаешь на различные регламентные процедуры – награждение, интервью и прочее… Сейчас я как мешок с картошкой (это было сказано на третий день после финиша). Пока силы не восстановились, мы просто путешествуем с женой по Англии.

Что дальше? Специально пытаюсь сейчас ничего не делать. Надо отдохнуть, проанализировать гонку, поискать резервы. Не хочется на скорую руку принимать какие-либо решения.

- Вы уже бегали после марафона?

- Нет, слишком сильно выложился. Думаю, что не буду интенсивно бегать месяца полтора. Планирую отдыхать и раз в пару дней трусить по 8 км. Надо дать организму возможность создать запас прочности. Стараюсь его не перегружать. Хотя бегать уже хочется, даже есть некоторая ломка. Но план – гулять, вернуться в Петербург в середине октября и постепенно начать бегать.