«Поднять с дивана»: чемпион мира по бегу из России создал некоммерческую организацию для продвижения спорта и собирается вовлечь в бег десятки тысяч людей

Марафонец Юрий Строфилов активно продвигает бег и активный образ жизни. В свои 57 лет он каждую неделю пробегает по 200 км, хотя до 50 лет совсем не думал о спорте. Сейчас Юрий является чемпионом мира в марафонском беге в своей возрастной группе, чемпионом России в категории Masters и рекордсменом страны в марафоне в возрастной группе 55+.

Те же амбиции, с которыми он бьёт рекорды, марафонец направляет на развитие спорта в России. Так появилась платформа для бега S10.run, где объединились тренеры и бегуны.

На платформе каждую неделю проводятся бесплатные онлайн-забеги. Такой вид соревнований появился с приходом пандемии, когда не было массовых стартов. Платформа организовала собственный рейтинг для мотивации бегунов на основе искусственного интеллекта – он учитывает пол, возраст, прогресс и абсолютные результаты каждого участника. Здесь важны не только призовые места, но и регулярность тренировок. Появился отдельный Математический трибунал, который проверяет данные вручную и следит за справедливостью онлайн-соревнований.

Сейчас Юрий Строфилов основал некоммерческую организацию «АНО развития физической культуры и спорта платформа С10». Платформа для бегунов-любителей стала глобальной площадкой для популяризации бега. Любой желающий может зарегистрироваться и начать бегать абсолютно бесплатно. При этом он может соперничать со всем миром, а система коэффициентов будет уравновешивать всех в единый честный рейтинг.

АНО С10 планирует большую программу мероприятий на беговой сезон. Пока он не начался, на платформе S10.run запустили бесплатный лыжный марафон. Он посвящён легендарной спортсменке Галине Кулаковой и проходит с 19 февраля по 20 марта по всей России. Лыжники уже преодолели более 42 000 км.