ЭФКО проведет онлайн-забег «Таманская миля»: принять участие и выиграть призы смогут даже те, кто ни разу не бегал

В новом челлендже компания ЭФКО предлагает пробежать 1852 метра — это дистанция, равная морской миле. Организаторы выбрали такое расстояние не случайно — забег будет по плечу любому новичку, а самые удачливые участники получат шанс выиграть кроссовки.



Онлайн-забег «Таманская миля» состоится 3 и 4 сентября, чтобы принять в нем участие, нужно пройти регистрацию на платформе S10.run, подключить трекер и выйти на пробежку в любой точке планеты и в удобное время. Прочитать условия участия и зарегистрироваться на забег можно по ссылке. Организаторы также просят внимательно ознакомиться с правилами и заранее запланировать свой трек.



Бегуны, которые займут 1 место и 10, 30 , 50 места с конца получат призы — кроссовки от компании ЭФКО. Начинающие спортсмены смогут преодолеть дистанцию в любом темпе, даже бегошагом — это поможет познакомиться с миром бега и понять, насколько вам подходит подобная активность. Каждый участник, добравшийся до финиша, получит почетный диплом. Опытные спортсмены поборются за первое место и попробуют обновить личные рекорды.



Как рассказывает исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов, морскую дистанцию выбрали не только из-за ее доступности для начинающих. Она также посвящена порту в городе Тамань, который компания построила в 2008 году. «Это очень впечатляющее сооружение. Когда я впервые оказался на дальнем причале, первая мысль, которая пришла в голову — “здесь надо бежать старт”. Созвонился с Юрой Строфиловым (чемпионом мира по марафону), он сразу поддержал, и родилась идея именно морской мили», — рассказывает Иванов. Таманский порт — это важная точка для отечественного агроэкспорта, через которую проходят растительные масла, шрот, зерно и патока.



Следить за забегом и другими челленджами ЭФКО можно в телеграме и в группе компании «ВКонтакте». А по ссылке можно прочитать истории участников предыдущего забега от ЭФКО — кто-то впервые увидел в парке косулю, кто-то отбивался от поклонников на бегу, а кто-то полностью изменил жизнь благодаря постоянному заряду бодрости.



Организаторы ждут всех желающих преодолеть морскую дистанцию — и преодолеть себя. А еще почувствовать адреналин, смешанный с соленым запахом моря — в любой точке планеты.