“Не нужно любить бег. Надо надеть кроссовки, выйти на улицу и побежать” ― участницы онлайн-забега ЭФКО Challenge поделились эмоциями

Зачем вставать с дивана и бежать 10 километров промозглым осенним вечером?

Может ли такой опыт принести пользу и удовольствие новичку?

Мы попросили трех участниц онлайн-забега ЭФКО Challenge рассказать свои истории:

Акмарал Искакова, Жанибек.

Время в протоколе – 1:08:28

В первый день челленджа у меня было не беговое самочувствие, поэтому пробежала дистанцию со второй попытки на следующий день. Бегаю в основном в поселке, и после недавнего дождя на дорогах были сплошные следы от шин. Из-за встречной машины пришлось сойти на обочину, попала одним кроссовком в глубокую грязь.Тем не менее, своим результатом довольна. По сравнению с другими, мой результат скромный, но свой рекорд чуть улучшила. К следующему году планирую улучшить темп, научиться бегать быстрее.

В забегах от ЭФКО участвую не впервые. Самый первый был в прошлом году: “Таманская миля”. Мне все нравится, такие забеги особенно вдохновляют новичков.

Стараюсь не пропускать челленджи на s10.run, в приложении Strava тоже участвую в челленджах и собираю значки.

Тренера у меня пока нет, бегаю по ощущениям. Особых подготовок не делаю перед челленджами ― разогревчик небольшой и побежала. Один раз была гроза с ливнем, бежала в поле и про себя думала, хоть бы не попала молния. Второй раз без грозы, но промокла до нитки. Не посмотрела погоду.

К бегу пришла в 30 лет. Жалею, что раньше не начала. Хотя, говорят, никогда не поздно.

Яна Яковлева, Нахабино.

Время в протоколе – 01:11:59

Ощущения от первого забега у меня чудесные! А как может быть по-другому? Это же моя первая десятка! Единственная трудность была в том, что я не знала, куда бежать. Казалось, что я уже пробежала по всем местам своего города.

О забеге ЭФКО узнала от своего тренера Александра Павкина. Он предложил совместить приятное с полезным ― пробежать мои первые 10 км и одновременно принять участие в челлендже. Поддержка и позитив тренера заставляют меня двигаться только вперед. Хочется бегать быстрее и быстрее, также получая удовольствие.

Планирую принимать участие в онлайн-челленджах и дальше, ведь это не требует никаких особых усилий. Обычная тренировка! По-моему, такие акции необходимы бегунам. Особенно начинающим, ведь это очень мотивирует и дает силы на покорение новых вершин!

Бегать начала недавно, буквально месяц назад. Решила, что нужно почаще выходить на улицу и выбрала бег! Бег ― это прекрасная возможность побыть наедине с собой, разложить всё по полочкам и просто расслабиться.

Кстати, недавно во время пробежки на меня напала большая черная ворона! Вы представляете?! Я даже не знала, что они могут нападать на людей. Но я ей чуть-чуть благодарна ― так быстро я ещё никогда не бегала!

Вера Шульженко, Санкт-Петербург.

Время в протоколе – 01:03:54

Регулярно бегаю я уже три года. Обычно принимаю участие в забегах на 10 км и раз в год бегаю полумарафон, один раз за все время бегала 30 км. Бегаю круглый год на улице. Мне для бега нужны только кроссовки.

Об онлайн-забегах ЭФКО я узнала в пандемию, когда все “живые” соревнования отменились, а хотелось не просто бегать, но и собирать какие-то, пусть виртуальные, плюшки. Друзья участвовали сами в этих забегах и рассказали мне. Парки были закрыты и было дополнительным испытанием найти место, где пробежать очередной виртуальный забег. По итоговому протоколу было видно, что таких искателей приключений было достаточно! Позже забеги вернулись как массовые мероприятия, а я продолжила периодически участвовать в ЭФКО челленджах.

Бег дает мне возможность успокоить мысли и побыть одной. Хотя во время бега не могу сказать, что я им наслаждаюсь. Удовлетворение приходит, когда уже все позади. Как говорит один Тренер ― “Не нужно любить бег, надо надеть кроссовки, выйти на улицу и побежать”.

8 и 9 октября прошел третий по счету в 2022 году онлайн-забег ЭФКО Challenge 10 км. Быстрее всех оказался Дмитрий Неделин с результатом 30:36. Участники, занявшие 10, 30, 50 места с конца протокола также получили призы.

Компания “ЭФКО” не первый год поддерживает беговое движение: следить за анонсами челленджей ЭФКО можно на странице компании «ВКонтакте».

#efkochallenge