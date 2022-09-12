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«Бег — это взрыв и полет»: участники онлайн-забега от компании ЭФКО "Таманская миля" делятся впечатлениями 

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© Фото: предоставлено организатором

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Вот истории участников забега — о том, как во время бега не обращать внимания на окружающих, начать прислушиваться к себе и замечать вокруг хорошие приметы.

Александра, Петербург

197 место, время в протоколе 14:32

Главное в беге — начать слушать себя, и хуже точно не станет! 

В подростковом возрасте у меня была неудачная попытка начать бегать — тщательно подобрала  бодрую музыку, красиво оделась, пробежала вдоль трех домов, задохнулась, испытала боль, стыд и разочарование, ушла расстроенная домой и решила, что образ целеустремленной девушки со струящимися на ветру волосами не для меня. Жаль, мне тогда никто не сказал, что можно перейти на шаг, восстановить дыхание и в этом нет ничего стыдного, а окружающим людям на тебя плевать. Бегать можно в простой одежде, не обязательно быстро и непрерывно. 

Дистанция Таманской мили отлично подходит для таких новичков как я. Удивилась, что я не в самом конце протокола, а посмотрев треки других участников, поняла, что не одна пробежала бегошагом и не все пробегают 2 километра за 5 минут. Классно, что забег бесплатный и призы давали, считая участников с конца. Круто, что помимо простой пробежки, которую ты и так делаешь для себя по мере своих сил, можно еще и что-то выиграть.

Я начала бегать два месяца назад. На бег меня вдохновила старшая сестра — не обладая спортивным опытом и имея ряд медицинских противопоказаний, она начала бегать в 40 лет, и я видела на ее примере всю пользу регулярных тренировок. У нас с ней разница в 12 лет — и я решила не тянуть и тоже похорошеть.

Бег позволяет мне начать день активно, собраться с мыслями и лучше дышать. У меня больная спина, аллергия почти на все и астма, после ковида одышка могла появиться просто при быстрой ходьбе. Сейчас стало гораздо лучше не только физически, но и ментально — настроение более стабильное, больше сил и стрессоустойчивости.

Мне понравился онлайн-челлендж, если будут еще подходящие – обязательно приму участие. Марафон, конечно, для меня пока слишком, а 5 или 10 км, думаю, смогу пробегошагать. 

Ксения, Псков

10 место с конца, время в протоколе 16:44

В забеге мне особенно понравилось, что это все проходит без напряженной борьбы за первое место. Есть возможность начинающим бегунам получать призы, и это здорово. Я считаю, что такие акции интересны многим, потому что есть надежда на выигрыш, и в то же время бежать можно в свое удовольствие и с пользой для здоровья.

Я начала свой беговой путь весной этого года, просто для себя решила попробовать и заняться чем-то новым — по предложению моего тренера Александра Павкина.

О забеге я тоже узнала от тренера на платформе s10. Изначально я вообще думала не участвовать, но тренер дал мне «мощного пинка» — и вот я пробежала, даже не отслеживала на каком месте, какие у меня шансы, не верила, что могу что-то выиграть, но оказалось, что все не зря! Спасибо тренеру за все мотивирующие речи и наставления.

Ощущения прекрасные, пробежала без напряжения, ну и приятный приз меня ожидал в конце. Сначала я подумала, что как-то не очень звучит — 10 место с конца, но задачи кого-то обогнать не было, поэтому я очень довольна.
Я планирую и дальше участвовать в забегах ЭФКО, хочу пробежать 10 километров. 

Ирина, Миргород

1 место, время в протоколе 5:15 (изначально первое место занял другой участник, но математический трибунал признал его результат недействительным из-за бега с горы)

Моя счастливая примета — встретить машину полиции на трассе. Они меня всегда приветствуют — единственную «беганутую»  и в дождь, и в снег.Челленджи я обычно бегаю по шоссе — там ровная дорога с минимумом машин. Всегда поражает реакция водителей — и поддерживающая, и отвлекающая. 

Бегаю я давно, после 2016 года делаю это регулярно. Вкус приходит во время еды, а точнее — во время бега. Бег — это свобода, это общение с собой, настройка мыслей, успокоение и медитация, взрыв и полет, это жизнь во всех красках.

Я постоянный участник челленджей на платформе s10. ЭФКО — невероятно классный спонсор челленджей с отличными призами. Стараюсь бегать все их челленджи. Забеги всегда интересные, со смыслом, привлекают много участников и выиграть их неимоверно сложно. 
Хочется сказать спасибо математическому трибуналу за объективность!

Сергей, Санкт-Петербург

50-е место с конца, время в протоколе 10:56

Мне с избыточной массой тела бег полезен. Каждый последующий шаг приводит к результату, что мне очень нравится, но дается с трудом.

Я начал бегать в достаточно зрелом возрасте, после 30, и занимаюсь этим видом спорта уже четвертый год. А начинал я в секции настольного тенниса. С тех пор занимаюсь бегом в составе клуба «Ахиллес». 
 
В этом году осилил десятку, но в поставленный норматив — выбежать из часу — еще не уложился. 


Онлайн-забег «Таманская миля» от компании ЭФКО прошел 3 и 4 сентября — в челлендже приняли участие 295 человек по всему миру. Морскую милю длиной 1852 метра с удовольствием преодолели как новички, так и опытные спортсмены по всей России от Читы до Калининграда, а также Испании, Молдавии, Белоруссии и Казахстана. 
 
Организаторы стремятся вовлечь в бег как можно больше новых людей и поддержать не только самых быстрых, но и тех, кто начал бегать совсем недавно или вышел на пробежку впервые — кроссовки вручили победителю и  участникам, которые заняли 10, 30 и 50 места с конца протокола.
 
Онлайн-челленджи от ЭФКО проходят регулярно с 2019 года и объединяют тысячи человек — кто-то начинает свой беговой путь, а кто-то уже обновляет личные рекорды. Следить за анонсами забегов можно в телеграме и в группе компании «ВКонтакте». А по ссылке можно прочитать истории участников предыдущего забега — кто-то впервые увидел в парке косулю, кто-то отбивался от поклонников на бегу, а кто-то полностью изменил жизнь благодаря постоянному заряду бодрости. #efkochallenge #таманскаямиля

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