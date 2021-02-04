"Зенит" одержал вторую за день победу, обыграв армянский "Ноа"

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с армянским «Ноа» со счетом 3:0. Во время матча особо отличились футболисты Дмитрий Чистяков, Станислав Крапухин и Михаил Погорелов.

На 57-й минуте матча на поле впервые после перенесенного коронавируса вышел вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Победа в матче с «Ноа» стала второй победой петербуржцев за день. Футболисты «Зенита» также победили в игре против «Арарат-Армении» со счетом 4:0.

Следующий матч сине-бело-голубых состоится 9 февраля: петербуржцы будут играть с Иорданией.

По результатам первой части сезона «Зенит» набрал 41 очко и является лидером в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.