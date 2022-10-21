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“Зенит” обыграл “Крылья Советов” с минимальным преимуществом

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге состоялся футбольный матч между местным клубом “Зенит” и самарским “Крылья Советов”. Встреча прошла в рамках Кубка России по футболу.

В среду, 20 октября, в Северной столице на стадионе “Газпром-Арена” столкнулись “Зенит” и “Крылья Советов”. Петербуржцы смогли одержать победу благодаря дублю Ивана Сергеева.

Первый гол был забит на 17 минуте встречи. Удвоить преимущество удалось на 46 минуте. Напряжение в матче самарцам удалось создать на 79 минуте матча усилиями Александра Чирковича. 

Зенит занимает в группе Кубка России третьем место, отставая от лидирующего Спартака на шесть очков. На втором месте Крылья с шестью очками.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что завершающий матч сезона для петербургских девушек против “Ростова” закончился безголевой ничьей. Однако это все равно позволило им досрочно завоевать чемпионский титул.

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