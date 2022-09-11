“Зенит” устроил голевую феерию на “Газпром-Арене”

В Петербурге завершился матч между местным “Зенитом” и “Оренбургом”. Петербургская команда разгромно победила со счетом 8:0.

В воскресенье, 11 сентября, состоялся матч между “Зенитом” и “Оренбургом” в рамках девятого тура российской премьер-лиги по футболу. Матч завершился с разгромным счетом 8:0 в пользу петербургской команды.

Открыл счет в матче бразилец Вендел, которому удалось сделать хет-трик в сегодняшней встрече. Дублем в ворота оренбургской команды отметился и его соотечественник Малком. Также в параде голов приняли участие Далер Кузяев и Иван Сергеев. В составе “Оренбурга” отметился Александр Павловец, однако это был гол в свои ворота.

По итогам этого тура “Зенит” стал единоличным лидером таблицы чемпионата. Второе место отстает от него на три очка.

Победа над “Оренбургом” стала для петербуржцев крупнейшей в истории турниров России и СССР.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в воскресенье, 11 сентября, пройдет матч между “Зенитом” и “Оренбургом” на “Газпром-Арене”.