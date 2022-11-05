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В финале Кубка России женская сборная "Зенита" проиграла "ЦСКА

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© Фото: pxhere

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По результатам соревнований среди женщин, петербургский футбольный клуб «Зенит» уступил московскому «ЦСКА». Счет составил 2:1 в пользу москвичей. Соревнования проходили на стадионе «Газпром Арена». 

В пятницу, 4 ноября, в Петербурге прошел финальный матч Кубка России по футболу. Встретились два клуба-города: московский ЦСКА и петербургский «Зенит» на территории Северной столицы. 

Первый гол забил ЦСКА на 36 минуте, благодаря Татьяне Петровой. Далее Габриэль Онгене в самом конце первого тайма из-за пределов штрафной линии смело вогнала в ворота второй мяч.

Первый «зенитовский» мяч пролетел только на 47 минуте благодаря усилиям Ксении Цыбутович. Однако исправить положение так и не удалось, москвички увезли победу в столицу. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Женский “Зенит” досрочно оформил первое чемпионство. 

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