  • 15 Сентябрь 2022
USD 16.09.2022 59.6663 -0.1088
USD ММВБ  
EUR 16.09.2022 59.6196 -0.2172
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Как изменился «Зенит» за лето — итоги трансферного окна

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Темы дня

По традиции трансферное окно в РПЛ закрывается позже ведущих европейских чемпионатов. В этот раз дедлайн упал на 8 сентября 2022 года. Одним из главных поставщиков новостей в лиге стал питерский «Зенит». По прошествии восьми туров клуб занимает первую строчку чемпионата с отрывом от ближайшего преследователя в лице ЦСКА в три очка.

На сайте Legalbet вы сможете отслеживать турнирное положение команд РПЛ и узнать, сумеет ли «Зенит» удержать лидерство. Там вы найдёте прогнозы на футбол не только матчи РПЛ, но на другие национальные чемпионаты и международные турниры. Мы же оценим, кто пополнил состав «Зенита» этим летом и смогут ли эти игроки помочь защитить титул.

Матео Кассьерра
Откуда: «Сочи» (Россия)
Сумма трансфера: €4 500 000

По мнению многих экспертов, 25-летний колумбиец стал лучшим новичком РПЛ в прошлом сезоне. Дебютировав за «Сочи» лишь в седьмом туре, Матео занял первую строчку в гонке бомбардиров (без учёта пенальти), а также вторым игроком лиги по системе «гол+пас» (14+4).

Забить за «Зенит» в РПЛ у Кассьерры пока не выходит. Но на то есть объяснение — Семак использует колумбийца в новой для него роли. И с каждым матчем он действительно прибавляет. Ожидать гола от Матео можно в самое ближайшее время.

Родригао
Откуда: «Сочи» (Россия)
Сумма трансфера: €3 500 000
Ещё один успешный трансфер «Сочи» прошлого сезона. Родригао — креативный центральный защитник, способный сыграть как в тройке, так и в четвёрке.

По оценкам многих экспертов, Родригао — лучший страхующий защитник в Премьер-лиге. В первой половине прошлого сезона ему пришлось взять на себя роль «последнего рубежа». Именно благодаря его усилиям ошибки других игроков «Сочи» не превращались в пропущенные мячи. Во второй же половине чемпионата Родригао уже раскрылся как креативщик. Не удивляйтесь, если по ходу игр вы будете видеть численный перевес в центре поля у питерцев — бразилец любит туда смещаться и отдавать разрезающие передачи.

За первые восемь туров «Зенит» пропустил только три мяча, и во всех матчах Родригао играл все 90 минут. Нужны ещё доказательства?

Зелимхан Бакаев
Откуда: «Спартак» (Россия)
Сумма трансфера: свободный агент

Переходы из «Спартака» в «Зенит» и наоборот вызывают у болельщиков смешанные чувства. Исключением не стал и Бакаев — были высказывания о предательстве с одной стороны и «интересные» кричалки «Виража» — с другой. Доказать неправоту хейтеров Зелимхан может только на поле.

Карьеру Зелимхана в московском клубе можно описать одним высказыванием: «Когда тренер доверял, тот это доверие оправдывал». При Тедеско Бакаев мог выйти как слева, так и справа, и давал тем самым необходимый креатив на флангах. При Витории постоянное место в основе игроку не нашлось, и тому пришлось играть правого защитника, лишь бы просто получать минуты на поле. При Ваноли футболист и вовсе провёл лишь один полный матч.

Бакаев — универсальный игрок полузащиты, способный сыграть на многих ролях. Семак любитель поэкспериментировать, и здесь как никогда пригодится Зелимхан. Отличный пример — последний матч питерцев с ЦСКА. За счёт подключений Бакаева «Зенит» стал давить на соперников по флангам, и тем пришлось больше переключаться на оборону.

Густаво Мантуан
Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)
Сумма трансфера: аренда

О молодом бразильце мало что скажешь. По сути, сезон-2022/23 станет для него первым полноценным в карьере.

За первые восемь туров Мантуан вышел на поле три раза и даже успел один раз отличиться: выйдя на замену во втором тайме, он шикарным дальним ударом принёс победу над ЦСКА.

Иван Куарежма
Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)
Сумма трансфера: аренда

Вратарская позиция в питерском клубе в последние годы не обрела стабильного лидера. Приглашение иностранца — ещё один шаг «Зенита» в попытках найти баланс.

По словам тренерского штаба, Ивану пока не удалось адаптироваться и его дебют в РПЛ откладывается. Однако в Кубке России вратарю дали шанс, и он не подвёл: игра на ноль против воронежского «Факела» оставила положительные эмоции и веру в хорошее будущее в питерском клубе.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram