Как изменился «Зенит» за лето — итоги трансферного окна

По традиции трансферное окно в РПЛ закрывается позже ведущих европейских чемпионатов. В этот раз дедлайн упал на 8 сентября 2022 года. Одним из главных поставщиков новостей в лиге стал питерский «Зенит». По прошествии восьми туров клуб занимает первую строчку чемпионата с отрывом от ближайшего преследователя в лице ЦСКА в три очка.

На сайте Legalbet вы сможете отслеживать турнирное положение команд РПЛ и узнать, сумеет ли «Зенит» удержать лидерство. Там вы найдёте прогнозы на футбол не только матчи РПЛ, но на другие национальные чемпионаты и международные турниры. Мы же оценим, кто пополнил состав «Зенита» этим летом и смогут ли эти игроки помочь защитить титул.

Матео Кассьерра

Откуда: «Сочи» (Россия)

Сумма трансфера: €4 500 000

По мнению многих экспертов, 25-летний колумбиец стал лучшим новичком РПЛ в прошлом сезоне. Дебютировав за «Сочи» лишь в седьмом туре, Матео занял первую строчку в гонке бомбардиров (без учёта пенальти), а также вторым игроком лиги по системе «гол+пас» (14+4).

Забить за «Зенит» в РПЛ у Кассьерры пока не выходит. Но на то есть объяснение — Семак использует колумбийца в новой для него роли. И с каждым матчем он действительно прибавляет. Ожидать гола от Матео можно в самое ближайшее время.

Родригао

Откуда: «Сочи» (Россия)

Сумма трансфера: €3 500 000

Ещё один успешный трансфер «Сочи» прошлого сезона. Родригао — креативный центральный защитник, способный сыграть как в тройке, так и в четвёрке.

По оценкам многих экспертов, Родригао — лучший страхующий защитник в Премьер-лиге. В первой половине прошлого сезона ему пришлось взять на себя роль «последнего рубежа». Именно благодаря его усилиям ошибки других игроков «Сочи» не превращались в пропущенные мячи. Во второй же половине чемпионата Родригао уже раскрылся как креативщик. Не удивляйтесь, если по ходу игр вы будете видеть численный перевес в центре поля у питерцев — бразилец любит туда смещаться и отдавать разрезающие передачи.

За первые восемь туров «Зенит» пропустил только три мяча, и во всех матчах Родригао играл все 90 минут. Нужны ещё доказательства?

Зелимхан Бакаев

Откуда: «Спартак» (Россия)

Сумма трансфера: свободный агент

Переходы из «Спартака» в «Зенит» и наоборот вызывают у болельщиков смешанные чувства. Исключением не стал и Бакаев — были высказывания о предательстве с одной стороны и «интересные» кричалки «Виража» — с другой. Доказать неправоту хейтеров Зелимхан может только на поле.

Карьеру Зелимхана в московском клубе можно описать одним высказыванием: «Когда тренер доверял, тот это доверие оправдывал». При Тедеско Бакаев мог выйти как слева, так и справа, и давал тем самым необходимый креатив на флангах. При Витории постоянное место в основе игроку не нашлось, и тому пришлось играть правого защитника, лишь бы просто получать минуты на поле. При Ваноли футболист и вовсе провёл лишь один полный матч.

Бакаев — универсальный игрок полузащиты, способный сыграть на многих ролях. Семак любитель поэкспериментировать, и здесь как никогда пригодится Зелимхан. Отличный пример — последний матч питерцев с ЦСКА. За счёт подключений Бакаева «Зенит» стал давить на соперников по флангам, и тем пришлось больше переключаться на оборону.

Густаво Мантуан

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)

Сумма трансфера: аренда

О молодом бразильце мало что скажешь. По сути, сезон-2022/23 станет для него первым полноценным в карьере.

За первые восемь туров Мантуан вышел на поле три раза и даже успел один раз отличиться: выйдя на замену во втором тайме, он шикарным дальним ударом принёс победу над ЦСКА.

Иван Куарежма

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)

Сумма трансфера: аренда

Вратарская позиция в питерском клубе в последние годы не обрела стабильного лидера. Приглашение иностранца — ещё один шаг «Зенита» в попытках найти баланс.

По словам тренерского штаба, Ивану пока не удалось адаптироваться и его дебют в РПЛ откладывается. Однако в Кубке России вратарю дали шанс, и он не подвёл: игра на ноль против воронежского «Факела» оставила положительные эмоции и веру в хорошее будущее в питерском клубе.