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Женский “Зенит” досрочно оформил первое чемпионство

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© Фото: Baltphoto

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Завершающий матч сезона для петербургских девушек против “Ростова” закончился безголевой ничьей. Однако это все равно позволило им досрочно завоевать чемпионский титул.

Женская команда петербургского “Зенита” впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата России по футболу. За два тура до финиша у команды из Северной столицы оказалось достаточно очков в запасе, чтобы стать недосягаемой для преследователей. Это позволило досрочно завершить борьбу за титул.

Однако сезон для девушек не закончился. Они продолжают борьбу в Кубке России. В следующем месяце, 5 ноября, подопечным Ольги Порядиной предстоит встретиться с московским ЦСКА,.

Напомним, что женскую команду в городе на Неве создали лишь три года назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский “Зенит” приехал в гости к воронежскому “Факелу. Встреча между командами завершилась в ничью. Петербуржцы прервали свою серию из семи побед.

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