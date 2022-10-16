Женский “Зенит” досрочно оформил первое чемпионство

Завершающий матч сезона для петербургских девушек против “Ростова” закончился безголевой ничьей. Однако это все равно позволило им досрочно завоевать чемпионский титул.

Женская команда петербургского “Зенита” впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата России по футболу. За два тура до финиша у команды из Северной столицы оказалось достаточно очков в запасе, чтобы стать недосягаемой для преследователей. Это позволило досрочно завершить борьбу за титул.

Однако сезон для девушек не закончился. Они продолжают борьбу в Кубке России. В следующем месяце, 5 ноября, подопечным Ольги Порядиной предстоит встретиться с московским ЦСКА,.

Напомним, что женскую команду в городе на Неве создали лишь три года назад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский “Зенит” приехал в гости к воронежскому “Факелу. Встреча между командами завершилась в ничью. Петербуржцы прервали свою серию из семи побед.