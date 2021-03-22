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В Петербурге более 4 тысяч медиков получили компенсационные выплаты за заражение «ковидом» при контактах с больными

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© Фото: baltphoto.ru

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Сумма компенсации составила 300 тысяч рублей на каждого работника.

В 2021 году более 4 тысяч медработников получили единовременные выплаты, компенсирующие заражение инфекцией вируса COVID-19 от пациентов больниц. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Так, 4 041 медик, заразившийся во время работы «ковидом» от пациентов, а также семьи, четырех погибших медиков, получили компенсации в размере 300 тысяч рублей на человека.

«Единовременные выплаты по 300 тысяч рублей уже получил 4 041 медик, заболевший COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей в этом году получили семьи 4 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма выплат -1,2 млрд рублей», - отмечают в пресс-службе.

За весь период пандемии страховые выплаты получили 15 159 медицинских работника.

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