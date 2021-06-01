Медикам, пострадавшим от коронавируса, выплатили более 3 миллиардов

В Петербурге более 10 тысяч сотрудников медучреждений получили социальные выплаты. Каждый из медиков, пострадавших во время пандемии при оказании помощи пациентам, зараженным вирусом COVID-19, получил по 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Возобновленные с начала марта 2021 года единовременные выплаты получают медики, заболевшие COVID-19 в декабре прошлого и в текущем году», - сообщили в ведомстве.

Так, 10 412 медиков получили выплаты в размере 300 тысяч рублей. Семьям, у которых погибли медики, выплатили по 1 миллиону рублей. Всего за прошлый год медикам выплатили 3,1 миллиард рублей.