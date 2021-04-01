Социальную поддержку получили 5,5 тысячи медиков, пострадавших от «ковида»

В Петербурге медики получили социальную поддержку, которую возобновили с марта 2021 года. За этот период помощь была осуществлена 5,5 тысячам медицинским работникам. Единовременные выплаты предназначены для врачей и медперсонала, пострадавших от вируса COVID-19 в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Известно, что 5 513 медицинских сотрудников получили выплаты по 300 тысяч рублей. Кроме того, выплаты получили 9 семей, где скончались врачи. Общая сумма помощи составила 1,6 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об ожидающейся в городе новой партии доз вакцины «Спутник V» в количестве 44 тысяч комплектов.