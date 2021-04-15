Медикам, заболевшим коронавирусом, выплатили 2,2 млрд рублей

С момента начала социальных выплат медикам, заразившимся в период пандемии, деньги получили 7,2 тысячи медицинских работников. Разовые выплаты положены врачам и медперсоналу, которые работали с пациентами больными вирусом COVID-19 и заразились сами.

Как сообщает вице-губернатор Олег Эргашев, выплаты предназначены заболевшим с декабря 2020 года. За этот период было выплачено 2,2 млрд рублей. Каждому медицинскому работнику положено 300 тысяч рублей. При этом 15 семей, в которых погиб медик, получили выплаты по 1 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об увеличении количества заболевших за минувшую неделю.