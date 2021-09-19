Блокадники, прожившие в Ленинграде менее 4-х месяцев, получат выплате в размере 50 тыс. рублей

В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что те жители блокадного Ленинграда, которые прожили в городе во время Великой Отечественной войны менее четырех месяцев, получат единовременные выплаты от правительства. Их объем будет составлять 50 тысяч рублей.

«Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание с членами правительства Санкт-Петербурга. На нем было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – петербуржцам, прожившим в блокадном городе менее четырех месяцев», — сообщили в правительстве.

Стоит отметить, что те, кто прожил в Ленинграде во время блокады менее четырех месяце, не имеют статуса федеральных льготников. Тогда по инициативе губернатора Северной столицы Александра Беглова в декабре 2019 года в Социальный кодекс Петербурга внесли изменения: жители, проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получают из городского бюджета те же меры социальной поддержки, что и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".