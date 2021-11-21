Блокадникам и ветеранам Петербурга выплатили по 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни

К 80-летию Дороги жизни ветеранам и блокадникам Петербурга выплатили по 50 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Петербурге её получили 61 092. Выплата также начислена 3 156 жителям Ленинградской области. Все получившие выплату имеют медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда».

В администрации отметили, что по личной инициативе губернатора выплату также получили 1 912, которые проживали в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Александр Беглов отметил, что они не имеют знака «Жителю блокадного Ленинграда», однако также жили в осажденном городе. Поэтому, согласно петербургскому Социальному кодексу, для них действуют те же меры поддержки, которые предусмотрены и на федеральном уровне.