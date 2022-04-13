На День Победы петербургские ветераны получат единовременную выплаты

Ветераны Петербурге в преддверии празднования Дня Победы получат единовременную денежную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Выплата положена инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, ветераны боевых действий, дети войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистких концлагерей.
Деньги на единовременную выплату выделят из резеврного фонда правительства города.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что малоимущим семьям Петербурга с детьми от 8 до 17 лет планируют назначить выплаты. Данную инициативу поддержали депутаты Заксобрания.