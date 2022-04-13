В Петербурге введут выплату для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет

Социальные выплаты для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет вводятся в Петербурге. Соответствующую корректировку в Социальный кодекс единогласно утвердило Законодательное собрание.

На ежемесячную выплату смогут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В таком случае семья будет получать от 50 до 100% от суммы в 12 760 рублей, в зависимости от материального положения.

Инициативу в городской парламент внес губернатор Петербурга Александр Беглов, а его представитель в парламенте Константин Сухенко напомнил, что в городе уже есть аналогичные вылаты для детей до трех лет и от трех до семи лет. Сухенко отметил, что выплаты коснутся примерно 37 тысяч детей, при этом численность детей в городе составляет около 446 тысяч. По его словам, это позволит обеспечить им более комфортные условия существования.

Всего на эти цели планируют потратить около 3,4 миллиардов рублей, из них 2,7 млрд из бюджета города и около 700 млн через Пенсионный фонд.

Выплаты начнут начислять с 1 апреля, а заявитель должен обратиться в МФЦ или подать заявление через "Госуслуги", собирать справки не нужно. Заявление будут рассматривать в течение 30 суток.