В Петербурге блокадница добилась положенных выплат через суд

Суд в Петербурге вынес решение в пользу блокадницы Олимпиады Талызиной, которая не получала доплаты к пенсии, так как не имела соответствующего статуса. В 2020 году женщина подала в администрацию Красногвардейского района заявление на получение доплаты к пенсии. Однако её отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих её пребывание в блокадном Ленинграде.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов города, Олимпиада Талызина родилась в 1939 году и жила с семьей в квартире на Моховой улице. Их эвакуировали в Чувашскую ССР 19 ноября 1941 года. После окончания войны семья Талызиных вернулась в родной Ленинград.

Суд принял решение о назначении положенной выплаты на основе свидетельства о рождении женщины, а также данных из архива СПбГУ в Центральном государственном архиве Петербурга и архивных справок о её семье.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что проживающие в Петербурге ветераны получат единовременную выплату ко Дню Победы.