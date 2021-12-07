В Петербургском общественном транспорте искали безбилетников и безмасочников

В петербургском общественном транспорте прошли рейды по выявлению не оплативших проезд и не соблюдающих санитарно-эпидемиологические нормы пассажиров. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», совместный рейд провели сотрудники комитета по транспорту и комитета по законности и правопорядку.

За час в Выборгском районе Петербурга проверяющие обнаружили двух нарушителей. Один из них был и без маски, и с неоплаченным проездом. На него составили сразу два административных протокола. Штраф за первое нарушение составляет четыре тысячи рублей, а за отсутствие билета — 500 рублей. На эти штрафы правило скидки при оплате в первые десять дней не распространяется. Зайцам и безмасочникам в любом случае придется заплатить полную сумму.

Ранее губернатор Александр Беглов дал поручение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических правил.