В Ленобласти снова боролись с безмасочниками в электричках

Сотрудники транспортного комитета совместно с полицией проверили, насколько тщательно пассажиры пригородных электропоездов соблюдают масочный режим. Проверка прошла на участке между Петербургом и станцией «Сиверская». Проверяли наличие масок у пассажиров также на станции «Гатчина-Варшавская».

В итоге проверяющие составили 25 протоколов за отсутствие у пассажиров средств индивидуальной защиты в общественных местах. Многим попавшимся без маски штраф выписывать не стали, ограничившись предупреждением. Участники рейда напоминали, насколько важно ношение масок. Они также выдавали маски тем, у кого их не было.

В комитете по транспорту уточнили, что подобные рейды на общественном транспорте в Петербурге и Ленинградской области проходят регулярно.