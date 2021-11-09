Более пяти тысяч безмасочников поймали в Петербурге за время пандемии

Во вторник, 9 ноября, в Петербурге проверяли соблюдение масочного режима пассажирами автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Как сообщает «Петербургский Дневник», рейд провели сотрудники сразу нескольких комитетов Смольного.

Начальник отдела контроля управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт‑Петербурга Комитета по вопросам законности Валерий Полищук уточнил, что все пассажиры должны быть в масках в салонах и на остановках общественного транспорта. При этом маска обязательно должна закрывать нос и рот.

Отмечается, что участники не ставят целью всех оштрафовать. Важнее — профилактика соблюдения масочного режима. Протокол составляется при отказе выполнить требование и надеть маску.

Петербургский Комитет по вопросам законности за время пандемии рассмотрел более пяти тысяч нарушений масочного режима.