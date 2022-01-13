Всего 3 тысячи петербуржцев поймали без маски в транспорте в 2021 году

В течение 2021 года на петербуржцев, проезжавших без маски в общественном транспорте, составили 3035 актов об административном правонарушении. 1968 нарушителей поймали в метро, еще 1067 проезжали без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что мероприятия по контролю использования СИЗ проводятся на ежедневной основе. Мобильные бригады инспекторов проверяют его во всех районах города.

Очередной рейд прошел 12 января на станциях метрополитена станциях метро «Улица Дыбенко» и «Проспект Большевиков». Как уточнили в комтрансе, большинство забывчивых пассажиров сразу же надевали маски при обращении к ним сотрудников.

В комитете по транспорту напомнили, что штраф за отсутствие защитной маски составляет 4 тысячи рублей. При повторном нарушении он обойдется пассажиру уже в 5 тысяч рублей.