В Карелии могут отменить северные надбавки

В вычеркнутых из списка территорий Крайнего Севера районов Карелии могут отменить северные льготы. Об этом 15 ноября сообщает «МК в Питере».

Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ Карелии с 1983 года входят в перечень территорий, относящихся к крайнему северу. Это значило, что работающие там люди получали надбавки к заработной плате и пенсии.

Сейчас вопрос вопрос сохранения льгот стоит как никогда остро, после того, как эти территории из списка были вычеркнуты. На их сохранение очень рассчитывает депутат Государственной Думы от Республики Карелия Валентина Пивненко.

Представители правительства Карелии заявили, что в настоящее время данный вопрос рассматривается. Будет создан новый проект постановления, где перечислят все области, в которых сохранятся государственные гарантии по компенсации для работающих.