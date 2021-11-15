  • 15 Ноябрь 2021
USD 16.11.2021 72.2724 +0.4606
USD ММВБ 23:22 72.5407  
EUR 16.11.2021 82.7736 +0.5563
EUR ММВБ 23:22 82.5708  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Карелии могут отменить северные надбавки

Автор:


© Фото: baltphoto

Темы дня

Официальных заявлений по этому вопросу пока не поступало.

В вычеркнутых из списка территорий Крайнего Севера районов Карелии могут отменить северные льготы. Об этом 15 ноября сообщает «МК в Питере».

Лоухский, Кемский, Беломорский, Калевальский муниципальные районы и Костомукшский городской округ Карелии с 1983 года входят в перечень территорий, относящихся к крайнему северу. Это значило, что работающие там люди получали надбавки к заработной плате и пенсии. 

Сейчас вопрос вопрос сохранения льгот стоит как никогда остро, после того, как эти территории из списка были вычеркнуты. На их сохранение очень рассчитывает депутат Государственной Думы от Республики Карелия Валентина Пивненко. 

Представители правительства Карелии заявили, что в настоящее время данный вопрос рассматривается. Будет создан новый проект постановления, где перечислят все области, в которых сохранятся государственные гарантии по компенсации для работающих.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.11.21
    Компания «Приморский УПК» получила разрешение на строительство
    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram