Петербуржцы в 2023 году теряют сбережения

В Российской Федерации по итогам 2022 года сбережения остались только у 20% жителей. Большинство россиян потратили свои накопления.

В России только 10% жителей обладают финансовой подушкой, которой будет достаточно, чтобы покрыть основные расходы. В Центробанке заявили, что в прошлом, 2022, году многие граждане с высоким потребительским спросом уехали из страны. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что в настоящее время Министерство финансов занято разработкой программы вложения денег под гарантируемые проценты. Однако разработка не завершена.

Кроме того, в РФ по итогам первых трех месяцев 2023 года оказалась ниже 4%. Однако согласно прогнозам заместителя председателя Центробанка РФ Алексея Заботкина, с мая годовая инфляция снова может начать расти.