Американцы решили снять санкции на услуги связи МегаФона

Министерство финансов США приняло решение снять часть санкций, которые были введены против российского оператора «МегаФон». В ближайшее время компания может оспорить и другие введенные против нее американские ограничения.

Лицензию, согласно которой «МегаФон» исключается из санкционных списков, представило управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). Благодаря документу российский оператор сможет снова заниматься экспортом и реэкспортом, а также продавать и поставлять из США как технику, так и программное обеспечение для оказания услуг связи. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что согласно лицензии OFAC ограничения со стороны США не распространяются в адрес организации на любые предложения в области обеспечения связи, а также расчетов за них. Таким образом, на все услуги, предоставляемые «МегаФоном», в том числе роуминговые, американский регулятор напрямую больше повлиять не может.

Вместе с тем специалисты готовы оспорить решение американского Минфина о внесении компании в «черные списки».