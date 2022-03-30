1 апреля в Петербурге начнется весенняя уборка

Традиционный весенний месячник по благоустройству начинается в Петербурге 1 апреля. В пресс-службе городской администрации уточнили, что за время его проведения уберут территорию общей площадью 280 млн м².

<p.Во время месячника помоют фасады, очистят от зимней грязи дороги и тротуары, помоют и покрасят скамейки и урны, отремонтируют детские площадки.