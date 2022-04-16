В Петербурге в апреле высадят более 4 тысяч деревьев и 36 тысяч кустарников

Весенний месячник по благоустройству стартовал в апреле в Петербурге. Масштабную уборку до конца месяца проведут в городских пространствах и садово-парковых территориях. Их собирвются подготовить к летнему сезону.

Около четырех тясячи деревьев и 36 тысяч кустарников собирвются посадить в рамках весеннего месячника. В Петербурге к майским праздникам распустятся около 450 тысяч виол. Об этом сообщает администрация города.

В Пионерском саду этой весной распустятся 400 кустов сирени и гортензии, более двух тысяч нарциссов и крокусов. Также мелколистные липы и цветы высадят на бульваре Разведчика в Петергофе.

Кроме того, в садах и парках города приведут в порядом скамейки и ограждения. За время реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" появилось более ста новых благоустроенных мест для комфортного отдыха петербуржцев.