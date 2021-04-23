К уборке улиц Петербурга присоединился глава Жилкома

В Петербурге продолжается генеральная уборка улиц в рамках месячника, стартовавшего в городе 1 апреля. Город готовится к весне, лету и международным мероприятиям. В пятницу активная уборка проходит в Центральном районе. К работам присоединился глава Жилкома.

Так, Виктор Борщев оценил работы сотрудников жилищно-коммунальных хозяйств по простукиванию штукатурок, замене фонарей и покраске труб и дверей. Кроме того, помог в посадке цветов и благоустройстве клумбы.

Уборка в Центральном районе началась с фасадов зданий, которые помыли экологичным шампунем без щелочи, а также намыли окна на Литейном.