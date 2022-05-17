Петербуржцы выбрали самый чистый район этой весны

Более 20 тысяч петербуржцев проголосовали в онлайн-опросе, оценив качество уборки петербургских районов нынешней весной. Как сообщили в пресс-службе администрации города, самым чистым был признан Фрунзенский район. Его жители оценили уборку на 4,52 балла из пяти возможных.

На второй строке расположился Центральный район Петербурга. Замкнул тройку лидеров Кронштадтский.

В Невском районе весенняя уборка не порадовала жителей качеством. Район получил самые низкие оценки.

Уточняется, что качество уборки своего района петербуржцы могут оценить регялрно. Опросы проводятся дважды в год — после завершения весеннего и осеннего месячников благоустройства. Оценка выставляется по пятибалльной шкале.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за неделю с петербургских улиц вымели и вывезли 2,6 тонны пыли.