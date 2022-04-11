40 тысяч кубометров воды вылили на петербургские улицы за неделю

За прошедшую неделю в ходе уборки на улицы Петербурга вылили более 40 тысяч кубометров воды. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, использовать воду начали только сейчас, так как ранее был риск образования гололеда на влажных после полива улицах. Чистая вода является лучшим средством борьбы с весенней пылью.

За неделю с 4 по 10 апреля с петербургских улиц также вывезли 3,4 тысячи тонн смета. В городе в самом разгаре весенний месячник по благоустройству, который стартовал 1 апреля.

Влажная уборка улиц существенно облегчает состояние страдающих аллергией петербуржцев, которым весной приходится непросто. «МК в Питере» опубликовал календарь цветения опасных для аллергиков растений, а также советы иммунолога на этот сложный период.