40% петербургских дорог уже отмыли после зимы

Почти 69 тысяч кубометров воды ушло на мытье петербургских улиц за прошедшую неделю. Как сообщили в комитете по благоустройству, 40% городских дорог уже отмыто после зимы.

В понедельник на дорогах и тротуарах уборку осуществляет 778 машин спецтехники и 1 191 дворник. 236 машин и 841 специалистов вышли на уборку садов, парков и скверов.

Как пояснили в Комблаге мытью улиц предшествует их очистка от пыли и грязи, которые за зиму скопились в лотковых зонах и на разделительных полосах. Грязь и пыль сначала смывают из шлангов, после чего улицу моют специальным шампунем. Средство эффективно устраняет загрязнения, однако безопасно для людей и животных.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в понедельник уборочной техники мало в Невском, Красногвардейском и Калининском районах.