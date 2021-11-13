Пожаловаться на некачественные жилищно-коммунальные услуги в Петербурге можно будет круглосуточно

Петербургские коммунальщики будут принимать обращения горожан круглые сутки. С 15 ноября обращения граждан по всем вопросам, связанным с работой жилищно-коммунального комплекса, в Петербурге будут принимать круглосуточно. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Жилищный комитет создаст специальные памятки с телефонами экстренных служб по вопросам содержания и обслуживания домов и придомовых территорий. Указанные там экстренные службы будут принимать обращения горожан круглые сутки.

Дежурно-диспетчерская служба аварийно-восстановительной службы жилищного комитета принимает обращения по вопросам уборки придомовых территорий. Их можно оставить, позвонив по многоканальному телефону 409-73-78.