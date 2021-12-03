Круглосуточная горячая линия по уборке снега на набережных и мостах появилась в Петербурге

В Петербурге работает горячая линия по качеству уборки снега на набережных и мостах. Её открыл «Мостотрест». Жалобы на некачественную уборку по телефону 577–78–25 принимают круглосуточно.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь СПб ГБУ «Мостотрест», если на горячую линию поступит звонок по уборке мостов, набережных и тоннелей, подведомственных комитету по благоустройству, информацию передадут в ведомство.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за сутки с улиц Петербурга вывезли 48 тысяч кубометров снега. Синоптики в ближайшие дни обещают городу новые снегопады. Высота снежного покрова в Петербурге в настоящее время составляет 20 сантиметров.